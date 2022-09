Store økonomiske tab for Regatta-leverandører: Vinhandler mangler betaling for 120.000 kroner

Vinhandleren Ludovic Riauté fra Silkeborg leverede vine for 120.000 kroner til Regattaen - den traditionsrige silkeborgensiske folkefest.

Men efter at det for to dage siden blev meldt ud, at foreningen bag Regattaen er gået konkurs, står Ludovic Riauté og andre lokale leverandører nu med håret i postkassen.

- Der skulle have været en stor fest i byen, men nu står jeg med en bitter eftersmag, siger Ludovic Riauté, der er indehaver af Vinspecialisten i Silkeborg.

Festivalen videresolgte Ludovic Riautés vine for op mod en halv million, mens han ikke har har fået så meget som en bøjet femøre. Derfor er tilliden til arrangørerne bag festivalen forsvindende lille.

- Jeg synes, det er ufatteligt, at det kan lade sig gøre. Jeg skulle jo nok have bedt om betaling, inden jeg leverede varerne, siger han.

Flere er ramt

Ludovic Riautés er ikke den eneste, der lige nu har penge i klemme på bagkanten af Regattaens konkurs.

Det samme er tilfældet for Teatret Hakkehuset, der leverede et stort show på havnen i Silkeborg og trak på sit netværk af danske og udenlandske kunstnere. Til sammen har de op mod en million kroner i klemme.

- Jeg har det virkelig forfærdeligt med det - særligt fordi jeg ved, at flere af de udenlandske artister er hårdt ramt på økonomien, siger Karin Sjöholm, som er scenekunstner ved Teatret Hakkehuset i Silkeborg.