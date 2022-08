Regattafrivillige ventede tre timer på at åbne ølbod – og måtte lukke igen efter to

Mette Breinholdt undrer sig nu over, hvordan det kunne gå så galt for regattaen, at det er endt med en konkursbegæring.

- Dem der skulle komme til os og åbne det og åbne lageret og sætte os i gang, de kom ikke.

TV2 ØSTJYLLAND har onsdag været i kontakt med bestyrelsesformand for Regatta Silkeborg 2022 Johanne Errboe, men hverken hun eller festivalleder Trine Valentin har ønsket at stille op til et uddybende interview i dag.

De siger til, os, at de har forståelse for folks frustrationer. Det at lave en åben festival har vist sig at være en større udfordring end budgetteret.

Onsdag spurgte vi folk på gade i Silkeborg, om de købte øl under regattaen: