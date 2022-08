Formand efter konkurs: - Jeg har det rigtig skidt med det

Oven på nyheden om konkursbegæringen er skuffelsen stor. Både hos nogle af de aktører, som nu har penge i klemme, men også fra politisk hold.

Konkursen ærgrer formand for Kultur- Fritids- Outdoor- og Idrætsudvalget Johan Brødsgaard (RV), der frygter, at flere kan tabe penge, hvis konkursen udløser en kædereaktion. Også kommunen risikerer at tabe penge på regattakonkursen.

- Det er enormt skuffende. Vi havde en god folkefest, og der var mange ting, som lykkedes. Men hvis det var for lånte penge, er det rigtig ærgerligt, siger Johan Brødsgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Også borgmester Helle Gade (S) er ærgerlig over, at regattaen nu er endt i konkurs. Det havde hun ikke set komme.

-Nej, det havde jeg ikke, for det var virkelig noget af en fed fest, vi havde i fire dage, siger Helle Gade.



Selv om det hele nu er endt med et stort økonomisk hul, var det den rigtige beslutning at kommunen pegede på netop den her arrangør, da de skulle vælge mellem fem tilbud.