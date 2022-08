Officielt: Regattaen i Silkeborg er gået konkurs

Nu er der anderledes dystre meldinger fra festivalen. For foreningen bag Regattaen er gået konkurs.

- Gæsterne har brugt færre penge, end vi har budgetteret med. Vi regnede med, at de i snit ville købe en fadøl pr. person og dermed bruge 40 kroner. Men vi har omsat for under 20 kroner pr. gæst, siger festivallederen Trine Valentin til TV2 ØSTJYLLAND.

Den lavere omsætning har skabt et millonunderskud efter festivalen, der løb fra den 17.-20. august.

- De næste dage skal vi bruge på at gøre underskuddet op, og så skal vi have fordelt penge til dem, som vi skylder. Det står kuratorer for, forklarer lederen.