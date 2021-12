Plejeforældre i chok over tvangsfjernelse: Vores verden brød sammen

Parret havde selv ønsket at opsige aftalen med pigen. De havde svært ved at håndtere hende, og til sidst måtte de erkende, at det ikke fungerede.

Til gengæld ville de gerne beholde den nu femårige dreng i pleje. De fortæller, at han havde knyttet sig stærkt til dem og kaldte dem for mor og far. Dertil kommer, at han trivedes i institutionen og havde mange venner, siger de.

- Det er en dreng, der ikke har oplevet andet end os. Han er fuldstændig knyttet til vores egne børn og til os, siger Preben Hansen.

Serviceloven siger, at søskende som udgangspunkt skal anbringes samme sted - med mindre det strider mod barnets tarv.