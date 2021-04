Kolleger rørt til tårer: Hospice-sygeplejerske anerkendt med omsorgspris

En evne til at lytte til alle

Det er Karin Fosdal, Jytte Husteds meget tætte samarbejdspartner i arbejdsmiljøgruppen på hospicet, der har nomineret hende til Dansk Kristelig Sygeplejeforenings omsorgsprisen.

Hun har nomineret Jytte Husted, fordi hun, ifølge Karin Fosdal, højner det faglige niveau, samtidig med at hun er en fremragende leder. Derudover har hun en evne til at lytte både til sygeplejerskerne, medarbejderne, patienterne og de pårørende.

- Jeg bliver da glad for at høre, at jeg kan få dem til at vokse, både fagligt og som mennesker. Det kommer jo, i sidste ende, patienter og pårørende til gode, siger Jytte Husted.