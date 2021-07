Stigning i danskere der tager corona med hjem fra udlandet

Størstedelen af de danske turister, der tester positiv efter at have været på ferie, har været på ferie i Spanien. Den seneste uge gør det sig gældende for 1261 danskere.

Smittet på trods af vacciner

En af de danskere, der har holdt ferie i Spanien med coronasmitte som konsekvens, er specialpædagog Kirsten Straarup Møller.

Hun befinder sig i øjeblikket i selvisolation med sin familie i Puerto Banus i Marbella.

- Jeg er fuldt vaccineret, så jeg er faktisk overrasket over at være blevet smittet, og at jeg i øvrigt har haft symptomer, siger hun.