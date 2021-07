På eventyr i Mols Bjerge: Her er seks unikke oplevelser

Hvis man vil opleve Nationalpark Mols Bjerge, er det oplagt at snøre skoene og tage på vandretur. Parken har nemlig en helt særlig vandresti, som hedder Mols Bjerge-stien.

Den har nemlig fået certifikatet Leading Quality Trail - Best of Europe. Det betyder, at vandreoplevelsen er af høj kvalitet med store natur- og kulturhistoriske seværdigheder undervejs.

- Man kan opleve et istidslandskab, der er i verdensklasse. Der alt - kultur, natur og vandrestier, siger Jens Erik Jacobsen til TV2 ØSTJYLLAND, der er én af fire frivillige i parken, der har været med til at bygge 20 kilometer af Mols Bjerge-stien.

Stien er i alt 60 kilometer lang, men den er inddelt i tre dagsetaper på hver cirka 20 kilometer. Der er mulighed for at vandre fra shelter til shelter eller benytte teltpladserne undervejs. Du kan også finde et overnatningssted nær etapestart i Rønde, Femmøller eller Ebeltoft, så du har fast base under hele turen.

2. Nationalparkbussen viser dig rundt på tre timer