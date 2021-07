Mystisk finne spottet på populært badested

Budene varierer i alt fra et marsvin, hvidhaj, delfin, øresvin til en gedde, brasen eller en fugl, der dykker ned. Sågar Loch Ness-uhyret er kommet på tale i den livlige tråd.

- Jeg er fuldstændig lost, griner Thomas Friis.

En sulten brasen

Sidstnævnte kan vist godt streges fra listen. For selvom Knudsø er en af Danmarks dybeste, er der ikke umiddelbart noget, der tyder på, at et søuhyre gemmer sig under havoverfladen. Naturformidler hos Naturhistorisk Museum i Aarhus, Jens Thorvig Andersen, har i hvert fald et mere jordnært bud.

- Det er højst sandsynligt en finne fra en stor ferskvandsfisk, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.