Fly trak mystisk skygge hen over himlen

På billedet ser det ud, som om skyggen ligger mellem solen og flystriben, og der ville man umiddelbart mene, at skyggen burde ligge under.

Meteorolog Thomas Mørk fra TV 2 VEJRET bekræfter ud fra billedet, at der er tale om en skygge af flystriben, og forklaringen på, at den kan svæve, som den gør, er ligetil.

Flyet er fløjet lige hen over et tyndt, meget jævnt lag cirrusskyer. I den højde er der meget fugt, hvilket gør, at kondensstriben fra flyet kan leve i relativt lang tid.