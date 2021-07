Gravide kan vaccineres: Slut med akavede situationer

Dermed slipper Bent Windelborg Nielsen og kollegaerne altså ikke helt for at spørge ind til graviditet.



- Det er for at ”fange” dem, der er fem-seks-uger henne, siger han og fortsætter:

- Det kan godt være, at der har været nogen, der er lidt gravide, som man ikke kan se det på dem, som er gået ind og blevet vaccineret, men de fleste svarer jo ærligt, når vi spørger. Nu er der er ikke nogen, der skal lyve for os, siger han

Vaccine med ro i maven

Bent Windelborg Nielsen forsikrer om, at gravide, der er længere henne end 12. uge, nu med ro i maven kan lade sig vaccinere.



- Jeg har haft min første vaccination af en højgravid i dag, og vi snakkede om de overvejelser, hun havde gjort sig omkring risiko og ulemper. For hende var det fornuftigt at blive vaccineret, fordi hun stadig kunne nå det, inden hun skulle føde og kunne blive beskyttet mod at blive alvorligt syg af covid, som man kan blive, når man har en stor mave og ikke så godt kan trække vejret, siger han og fortsætter:

- Jeg synes, det er så godt undersøgt, som man nu kan.