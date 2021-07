Færgeruter udvides: Nu kan du sejle gratis alle hverdage

Nu udvider Molslinjen de gratis ture til alle ugens dage i august.

Fra 2. august er det derfor muligt at komme gratis med Molslinjens færger fra mandag til fredag. Det skriver Molslinjen i en pressemeddelelse.

Lagde forsigtigt ud

Billetterne blev sat midt på ugen for at være sikker på ikke at skabe trængsel for de lokale midt i ferietrafikken. Efterspørgslen på de gratis ture har ikke været større, end at de nu kan udvide ordningen.

- Vi lagde forsigtigt ud med tre dage om ugen, så vi kunne være sikker på at kunne håndtere gæsterne. Det er gået godt i juli, og nu har vi så klart et billede af søgningen, at vi er trygge ved at sætte flere hverdage på, siger Jesper Skovgaard, Molslinjens kommercielle direktør.