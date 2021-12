Taber vigtig sag: Nyt velkomstcenter ramt af endnu en udfordring

Carsten Nørgaard, der egentlig er fortaler for velkomstcentret, men meget kritisk overfor placeringen tæt ved vandet, er naturligvis glad for udfaldet.



- Jeg synes, det er en positiv udvikling, at der er nogen, der at sat foden ned. Nu bliver de nødt til at kigge nærmere på det professionelt og ikke bare som drømme, der måske ikke er realistiske, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Politisk vilje til at kæmpe videre

Kommunens politikere, forvaltning og Nationalpark Mols Bjerge skal nu tilbage i arbejdstøjet, hvis velkomstcentret skal blive til en realitet. Riber Hog Anthonsen (V) ærgrer sig over, at processen nu bliver udskudt yderligere efter planklagenævnets afgørelse.

- Det, synes jeg, er rigtig ærgerligt. Både som politikere og forvaltning har vi gjort et stort stykke arbejde for at lande det rigtige sted. Det er den risiko, der er. Det tager vi selvfølgelig med og retter os efter, siger han.