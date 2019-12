Østjysk klasse har lavet den bedste avis – skrev om døden

Eleverne på Marienhoffskolen i Rymgård har vundet en pris for at lave den bedste Ekstra Bladet-avis.

"Døden er da noget, vi taler om."

Det lyder måske umiddelbart som et tungt emne for en skoleklasse at løfte, men sådan var det bestemt ikke for 8. klasserne på Marienhoffskolen i Ryomgård.

Dette emne har de nemlig formået at behandle så godt, at de har vundet prisen for bedste Ekstra Bladet-avis.

- Jeg synes, det var spændende. Især at høre, hvor mange forskellige perspektiver, der er på det – altså vi havde jo mange forskellige historier, siger Joy Lunddal Fyrst Berg, der går i 8. klasse på Marienhoffskolen, til TV2 ØSTJYLLAND, og fortsætter:

- Med død, så tænker man, at der er en, der har mistet sin mormor, men der er jo mange andre ting. Der er eksempelvis mange jobs, der omhandler døden, og det synes jeg, var meget spændende, siger Joy Lunddal Fyrst Berg til TV2 ØSTJYLLAND.

Eleverne har skrevet om alt fra hospice og bedemænd til at være i familie med en morder.

Og foruden at få den fornemme prisen har eleverne også lært noget nyt ved netop at skrive om døden.

- Førhen snakkede man ikke rigtig om det, hvis nogen havde mistet nogen. Nu ved vi, hvad vi skal gøre, og hvordan man kan hjælpe, siger Christian Lund, der går i 8. klasse på Marienhoffskolen, til TV2 ØSTJYLLAND.

8. klasserne har deltaget i en konkurrence om at skrive den allerbedste avis.

Det er de tre store aviser Politiken, Ekstra Bladet og Jyllands-Posten, der hvert år afholder mediekonkurrencen, hvor landets 6.-10. klasser kan deltage.