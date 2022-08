Her slår turismen rekord – forlystelsespark sætter kurs mod rekordår

Der har været godt gang i turismen på Djursland denne sommer, hvor både antallet af overnattende gæster og besøgstallene hos flere turistattraktioner overgår niveauet før corona.

Et af de steder, hvor de i høj grad mærker, at spidsen af Østjylland særligt i år er et yndet udflugtsmål for turister, er i Djurs Sommerland, hvor de lige nu har kurs mod en besøgsrekord.