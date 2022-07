Træt af turistfælder? Her er Samsøs skjulte skatte

Sommerferien er over os, og det er lig med ferieglade turister, der skal ud og opleve lokale attraktioner.

Men hvad byder Samsø egentlig på af særlige turistperler, man kan få for sig selv?

Det satte TV2 ØSTJYLLANDs reporter Jesper Knud Fonvig sig for at finde ud af. Her har du tre turisttips, du kan notere dig, hvis du skal på Samsø i den nærmeste fremtid.

The Morgan Garage

Er du til fart og flotte biler af ældre dato, så er det her stedet for dig. Det er et lille intimt bil- og oplevelsesmuseum i Besser, hvor der er udstillede biler af mærket Morgan.

Selve museet er noget for sig. Det er en lille tidslomme, hvor der virkelig er tanker bag indretningen. Her er der forsøgt at skabe en stemning af engelsk industri og håndværk, men også med en lille twist.

- Det er en legestue for voksne, fortæller ejer Preben Bograds.

Vores reporter var så heldig at få en tur i en af bilerne, og det skabte både store smil og stor glæde. Se bare videoen.