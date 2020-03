Friskole laver virtuel børnepasning i corona-ramt hverdag

Stå sammen - ved at holde afstand.

Det er et af de mange budskaber, som mange danskere for tiden bliver mødt med i en hverdag, der er ramt af coronavirus.

Og dét budskab har også nået Ugelbølle Friskoles SFO og Klub på Djursland, hvor man har lavet det, de kalder for 'verdens første virtuelle børnepasning'.

- Man vil kunne komme til at deltage i dagens krea, dagens drama, dagens madlavning og så videre, siger Inge Sølvsten, der er leder af fritidsdelen hos Ugelbølle Friskole, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er jo lidt en udfordring, fordi alle de fysiske lege, vi plejer at lege med dem, kan vi jo ikke. Men så må vi justere, så det kommer til at passe sammen. Ida Maria Sixhøj Nielsen, pædagogmedhjælper

Hun har sat den virtuelle børnepasning i værk, som blandt andet foregår med computerspillet Counter-Strike og dramaundervisning over en iPad.

Og indsatsen bliver påskønnet af børnene.

- Fordi så kan vi jo være sammen og stadig snakke sammen, siger 10-årige Simon Kjeldsen, hvorefter 10-årige Linus Laier Jørgensen afslutter sætningen:

- Selvom man skal være hjemme.

Rune Jensen er pædagog ved fritidsdelen, og han sidder blandt andet og spiller Counter-Strike med børnene over computeren, mens børnene sidder derhjemme.

Børnene må ikke blive glemt

Ida Maria Sixhøj Nielsen er pædagogmedhjælper, og hun skal blandt andet undervise børnene i drama på en lidt anden måde, end hun ellers er vant til.

- Det er jo lidt en udfordring, fordi alle de fysiske lege, vi plejer at lege med dem, kan vi jo ikke. Men så må vi justere, så det kommer til at passe sammen, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Formålet er - udover at aktivere børnene - også at passe på dem og berolige dem i en hverdag, der ikke er, som den plejer.

Inge Sølvsten appellerer til, at børnene ikke må blive glemt i den voldsomme coronakrise.

- De kan blive bange for selv at blive syg eller blive bange for, at ens bedste ven er blevet syg. De kan blive bange for rigtig mange ting, siger Inge Sølvsten, leder af fritidsdelen ved Ugelbølle Friskole.