Randers-målscorer kigger indad efter stor skuffelse

Randers FC blev det blot andet hold i sæsonen, som indkasserede et nederlag til Silkeborg, da kronjyderne søndag eftermiddag tabte med 1-2 til 3F Superligaens bundprop.

Læs også Silkeborg slår Randers og sikrer sjælden sejr

Netop det faktum nager Randers-målscoreren Vito Hammershøy-Mistrati efter nederlaget.

- Når man møder et hold, der har syv point, så er det klart, at man forventer, at man skal ud og tage tre point. Så vi havde en overkommelig opgave, men vi gjorde svært for os selv, siger han.

Undervurderede ikke Silkeborg

Vito Hammershøy-Mistrati understreger dog, at holdet ikke undervurderede Silkeborg, og at cheftræner Thomas Thomasberg har brugt ugen på at sætte Randers-spillerne op til en svær opgave.

Til spørgsmålet om, hvorvidt nederlaget gør ekstra ondt, når det blot var Silkeborgs anden sejr i sæsonen, var målscoreren klar i mælet.

Ja, det gør det. Også fordi vi havde sat alt ind på at lave en slutspurt til sidst med tre sejre i de sidste tre kampe (inden nytår, red.), så det er ekstremt ærgerligt. Vito Hammershøy-Mistrati

- Ja, det gør det. Også fordi vi havde sat alt ind på at lave en slutspurt til sidst med tre sejre i de sidste tre kampe (inden nytår, red.), så det er ekstremt ærgerligt, siger han.

Randers FC blev det blot andet hold i sæsonen, som indkasserede et nederlag til Silkeborg, da kronjyderne søndag eftermiddag tabte med 1-2 til 3F Superligaens bundprop. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Skuffet træner

Randers’ træner, Thomas Thomasberg, var også skuffet over nederlaget med Silkeborgs situation in mente.

Læs også Afgående Silkeborg-ikon takker for hyldest

- Når man møder et hold, som har alt at vinde, og alle i princippet har dømt ude, så er det ærgerligt at give dem nogle forudsætninger, der giver dem en sejr på hjemmebanen, hvor de kun har fået et enkelt point, siger han.

Når man møder et hold, som har alt at vinde, og alle i princippet har dømt ude, så er det ærgerligt at give dem nogle forudsætninger, der giver dem en sejr på hjemmebanen, hvor de kun har fået et enkelt point. Thomas Thomasberg, Randers FC's træner

På trods af et mål i sidste kamp mod Sønderjyske, så startede Hammershøy-Mistrati på bænken, men blev skiftet ind efter ti minutter på grund af en skade.

- Jeg var ekstremt skuffet over at skulle starte ude. Men vi har et stærkt hold, og Thomas Thomasberg vælger dem, som han synes er stærkest. Så det er helt fair, men jeg var selvfølgelig rigtig skuffet, siger han.

Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

/ritzau/