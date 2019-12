Afgående Silkeborg-ikon takker for hyldest

Silkeborg-spilleren Dennis Flinta sagde søndag eftermiddag farvel til hjemmepublikummet på Jysk Park, da Silkeborg slog Randers med 2-1.

Det er ikke hvem som helst, der stopper karrieren efter den kommende spillerunde. Dennis Flinta har nemlig spillet hele 386 kampe for silkeborgenserne.

Derfor blev den 36-årige forsvarsspiller hyldet før, under og efter søndagens kamp.

- Jeg er meget taknemmelig. Det er stort for mig. Hele min familie er her, og jeg vidste ikke, at klubben ville lave sådan et tilløbsstykke, men det er jeg selvfølgelig meget stolt over, siger en glad Dennis Flinta efter sejren.

Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Alle spillere i Flinta-trøjer

Samtlige Silkeborg-spillere rendte rundt med Flintas navn på trøjerne i stedet for deres eget navn, og det var også noget, som klubmanden var stolt over.

- Så kan det godt være, at jeg ikke har været så stor en idiot, som jeg går og tror, at de synes, jeg er. Men det kan jo også være, at de klapper, fordi jeg er på vej ud af døren, siger han med et smil.

Det er en særdeles rutineret herre, som forlader Silkeborg, og rutinen er noget, som de unge spillere har haft stor glæde af.

- Dennis Flinta har været hård på den gode måde. Han er god til at fortælle en, hvis der er noget, han synes, man skal gøre bedre.

- Han er for eksempel meget efter mig, hvis jeg ikke tør at udfordre. Så går han bare ind og siger det, som det er, siger matchvinder Jeppe Okkels.

Unge Jeppe Okkels er bevidst om, at Dennis Flinta kommer til at efterlade et hulrum i truppen.

- Han ønsker virkelig sine holdkammerater alt det bedste, og han ønsker at gøre alle bedre, selv sine konkurrenter inde i midterforsvaret.

- Nu er vi nogle andre, der må steppe op og tage noget ansvar både på og udenfor banen, siger han.

Dennis Flinta blev i øvrigt kåret til man of the match af de fremmødte tilskuere, selv om han kun fik godt fem minutter på banen.

/ritzau/