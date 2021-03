Træt af at vente: Nu tænker de ud af boksen

Den største udfordring

Familien Kjørup fra Aarhus kan godt lide spændingen ved et escape room. Flere gange har de også afprøvet et af dem to go.

- Det er super. Det er sjovere end at spille et almindeligt spil. Det synes jeg helt klart. Det er ikke ligesom at gå i gang med matador. Det holder en til i nogle flere timer, siger Jesper Kjørup.