Fra Fido til dildo - Lisbet skifter branche

Selvom flere danskere her under corona har valgt at anskaffe sig en hund, så er nødvendigheden for en hundepension ikke lige så stor, når vi ikke rejser, og selv går hjemme og passer Fido.

Det oplevede Lisbet Bang fra Hørning, som i 14 år har drevet en hundepension, lige efter Mette Frederiksen lukkede landet den 11. marts 2020.

- På fire-fem dage tømte vi hele hundepensionen med plads til 20 hunde. Det var ret frustrerende, fortæller hun.



Folk der var ude at rejse kom tilbage og hentede deres hunde.

- Min kalender var fuldstændig ryddet. Jeg havde ingenting at lave, siger Lisbet Bang til TV2 ØSTJYLLAND.