Smukfest-stemningen skulle møde København – det satte EM-aflysning en stopper for

Det er ikke kun lålålå-skrålende og fadølsdrikkende fans, der er godt skuffede over aflysningen af EM, hvor nogle af kampene skulle spilles i København.

Vi har brugt over et år på at bygge og projektere pladsen, hvor der skal være fanzone. Kasper S. Bjergbæk, direktør for Smuk Event

Hos Smukfest er de også ærgerlige over situationen. De havde nemlig scoret ansvaret for fanzonerne under EM i København, hvor de skulle stå for at servicere titusindvis af festglade fodboldfans.

- Vi har brugt over et år på at bygge og projektere pladsen, hvor der skal være fanzone. Vi har lavet 12 forskellige barer og planlagt aktiviteter. Det er ærgerligt, at vi måske ikke får lov til at præsentere det for fansene, og at vi har brugt så meget tid på det, når det muligvis ikke kommer til at ske, som det ser ud lige nu, siger direktør for Smuk Event, Kasper S. Bjergbæk, til TV2 ØSTJYLLAND.

Københavnerne skulle opleve Smukfest

Smuk Event har brugt lang tid på projektet. De har haft en fuldtidsmedarbejder på projektet i et år, og de har brugt deres værksted og medarbejdere der til blandt andet at bygge barer til fanzonerne.

Selvom det er træls, at det kan vise sig at have været spildte arbejdstimer, så er det slet ikke det, der er det værste ifølge direktøren.

Læs også Stine efterspurgte donation til kollegaer: Nu er hjemmet proppet med snacks

- Det her var en måde for os at tage det særlige DNA i Smukfest og bringe det til København. Det er ærgerligt, at fansene måske går glip af det, for vi ville gerne have vist omverdenen, hvad vi kan gøre uden for Bøgeskoven, siger Kasper S. Bjergbæk og fortsætter:

- Derudover har vi måttet skuffe mange samarbejdspartnere og leverandører.

Får muligvis chancen i 2021

Lige nu er det stadig usikkert, hvad der skal ske i forbindelse med det aflyste EM i år. Men ifølge Kasper S. Bjergbæk er der en chance for, at de kan få lov at bringe Smukfest-stemning til København næste år.

- DBU arbejder på at få EM i 2021 til København. Vi både håber og regner med, at det hele falder på plads med at flytte EM i København til 2021, og at vi så til den tid forhåbentlig stadig vil være en del af set up og være operatør på fanzonerne.

Vi har selvfølgelig fuld forståelse for den alvorlige situation, vi alle sammen står i lige nu. Kasper S. Bjergbæk, direktør for Smuk Event

Smuk Event skulle have stået for fanzoner ved Ofelia Plads, hvor der kan være 10.000 fans ad gangen. Der var også planer om storskærmsvisninger ved Rådhuspladsen, hvor Smuk Event ville have skullet serviceret 20.000 til 30.000 fans per kamp.

Læs også Chaufførers bøn er blevet hørt: Slut med kontanter i bussen

- Det ville da have været en økonomisk gevinst for os at få lov til at betjene så stort et publikum. Men det er ikke det, jeg bekymrer mig mest over – det er mere dét, at vi måske ikke får ført Smukfest-ånden videre i Danmark, siger Kasper S. Bjergbæk og fortsætter:

- Det skal dog lige siges, at vi selvfølgelig har fuld forståelse for den alvorlige situation, vi alle sammen står i lige nu.

Lider ikke økonomisk tab

Udover den indtjening, Smuk Event går glip af som følge af aflysningen af EM, så regner direktøren ikke med, at de kommer til at lide et yderligere økonomisk tab i forbindelse med det store arbejde, de allerede har ydet.

- Jeg regner da stærkt med, at vi stadig bliver aflønnet for vores arbejde, og at vores kontrakt bliver opretholdt. Men vi skal jo i en dialog om, hvad der nu skal ske både indbyrdes og i forhold til samarbejdspartnere og leverandører – Jeg håber, at vi kan arrangere det, så det bare rykkes til 2021, siger Kasper S. Bjergbæk.