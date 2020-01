Mette vil være livredder: Så svær er prøven

Selvom sol, sommer og en tur i bølgen blå for de fleste af os synes temmelig langt væk her i begyndelsen af januar, så er forberedelserne til den kommende badesæson allerede i gang.

96 unge mennesker har søgt om at blive en del af Trygfondens livredderkorps. Søndag var 31 af dem til optagelsesprøve i Skanderborg Svømmehal.

31 unge mennesker var mødt op til optagelsesprøven søndag.

En af dem var Mette Pind Jacobsen, der har trænet i flere måneder, for at blive klar til prøven. Her skal hun blandt andet kunne svømme 400 meter på højest 7 minutter og 30 sekunder.

- Min største udfordring i dag bliver 400 meter på tid, sagde hun, inden svømmeturen til TV2 ØSTJYLLAND.

Ud over at svømme på tid skulle livredderaspiranterne bjærge en dukke og dykke.

Vælger de bedste

Trygfonden har livreddertårne ved fire strande i Østjylland og kræver af sit livredderkorps, at de kan arbejde fem uger i løbet af sommeren. Før livredderne kan blive ansat, skal de bestå optagelsesprøven og gennemføre kystlivredderuddannelsen.

- Vi ønsker det bedste livredderkorps, vi kan få, så derfor søger vi aspiranter. Heldigvis er der flere ansøgere, end vi har behov for, så derfor bliver vi nødt til at se, hvad de kan, sådan at vi kan vælge de rigtige ud, siger Anders Hammer, der er instruktør i Trygfondens Kystlivredning.

Han var med ved optagelsesprøven i Skanderborg Svømmehal søndag.

Udover at svømme 400 meter på tid skulle de mange håbefulde unge dykke og bjærge druknede dukker.

Mette Pind var mest nervøs for at skulle svømme 400 meter på 7 minutter og 30 sekunder.

Et nåleøje

Mette Pind Jacobsen overraskede sig selv positivt i 400 meter disciplinen. Hun klarede opgaven med ni sekunder tilbage på nedtællingsuret.

- Jeg var lidt presset, men det vidste jeg godt, jeg ville blive. Det er det bedste, der er sket i dag, at få en thumbs up. Når jeg lige har fået vejret, bliver resten pissenemt, håber jeg, grinte hun.

Den fysiske optagelsesprøve i bassinnet kræver hård træning og tre af de fremmødte 31 måtte helt opgive at gennemføre. Mette Pind Jacobsen slap gennem nåleøjet og kan nu se frem til næste del af optagelsesprøven, der består af en personlig samtale.

- Det er helt vildt fedt, for jeg var lidt bekymret. Flere måneders træning har betalt sig, smiler hun.

En stor del af livredderarbejdet handler om forebyggelse af ulykker ved at informere badegæsterne om, hvordan de bedst agerer i vandet.

Grundig uddannelse

For overhovedet at komme til optagelsesprøven skulle Mette Pind Jacobsen først sende en motiveret ansøgning. Nu har hun gennemført den fysiske del af optagelsesprøven og forude venter en personlig samtale. En meget grundig udvælgelsesproces, kan man synes. Men det er der en god grund til.

- Det er en vigtig opgave, vi har ude på strandene. Derfor er det også vigtigt, at vi har et dygtigt livredderkorps. De skal igennem en masse uddannelse for at være klar derude. Vi skal have styr på, at de kan førstehjælpen og kan bruge udstyret til at redde folk , hvis der skulle ske en ulykke derude, forklarer instruktør Anders Hammer.

I 2019 havde Trygfondens Livredderkorps omtrent 8000 indsatser fra livreddertårnene i Østjylland. To af dem var livreddende og de øvrige forebyggende.