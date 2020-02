Landsby på barrikaderne: Kæmper for at beholde udskoling

I landsbyen Stjær står de sammen for, at deres skole kan beholde de ældste klasser. Politikerne skal vælge en ny skolestruktur, hvor man vil samle udskolinger.

150 stole var der stillet frem på Stjærskolen tirsdag aften. Men det var ikke nær nok. Selvom der blev hevet flere stole ind fra klasselokalerne, så måtte flere stå op for at overvære borgermødet.

Hele byen står sammen i kampen for, at politikerne ikke vælger at lukke overbygningen på deres skole og lægge klasserne sammen et andet sted.

- Man kan godt være bekymret for, at hvis udskolingen bliver fjernet, så bliver resten af skolen mere skrøbelig i fremtiden, hvis der igen skal skæres ned, siger Ditte Falbe-Hansen, som har to børn, som går på skolen.

Borgerne i Stjær står sammen for at bevare deres udskoling.

Byrådspolitikere fra Skanderborg var også inviteret med til borgermødet. De er i gang med at undersøge mulighederne for en ny skolestruktur, som kan få konsekvenser for Stjær Skole.

- I den proces som vi er inde i her, så samler vi alle idéer som kommer, siger Søren Erik Pedersen (V), som er næstformand i Børne- og Ungeudvalget i Skanderborg Kommune.

2000 flere elever og ikke penge nok

Antallet af børn i Skanderborg Kommune stiger, og der er ikke penge nok til at bygge nye skoler.

På bare fem år har Skanderborg Kommune fået 3.200 flere indbyggere og 600 flere børn mellem 0 og 15 år.

Udskolingen på Herskind Skole er også i fare, og her er man også rykket sammen i kampen for at beholde den.

Byrådspolitikerne sad på forreste række til debatmødet på Stjærskole. Her er det Thomas Cordtz (K) til venstre og Søren Erik Pedersen (V) til højre.

Søren Erik Pedersen (V) forstår da også godt, at de lokale kæmper, for at det ikke skal gå ud over netop dem.

- Selvfølgelig kæmper I for jeres lokalsamfund og respekt for det. Men vi har en udfordring og skal finde en løsning på 10 millioner kroner, siger Søren Erik Pedersen (V).

Ditte Falbe-Hansen mener ikke, at hendes børn vil være bedre stillet, hvis de skal over på en større skole. De har bevidst valgt en skole med lokal tilknytning og god kvalitet trods størrelsen.

- Det vil få nogle praktiske konsekvenser, men de mest alvorlige konsekvenser er, at de vil komme ind på en skole, hvor de ikke vil have følelsen af fællesskab. Her kender alle elever og lærere hinanden, siger Ditte Falbe-Hansen.

Fremstrakt hånd og fælles løsning

På Stjærskolen vil de også gerne være med til at finde en fælles løsning. Derfor havde de også valgt at holde borgermødet tirsdag aften.

- Der er et stort problem i kommunen, som vi kan være en del af løsningen på. Det vil vi gerne. Vi vil meget hellere gå i løsnings-mode, og vi kan bidrage med noget. Det gør vi opmærksom på her, siger forælder Marie Hulgård fra Stjær.

Dem det hele i sidste ende handler om, var også med til borgermødet.

Der blev da også lyttet, forsikrer Søren Erik Pedersen (V).

- Det var en fremstrakt hånd, og vi tager imod alle fremstrakte hænder, når vi skal finde en løsning. Skal det her gå op i en højere enhed, så vil alle andre skoler også blive involveret, siger Søren Erik Pedersen.

Hvordan den nye skolestruktur skal se ud, skal byrådet først tage stilling til på den anden side af sommerferien.