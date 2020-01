Kommuner skal punge ud med millioner: - Det er noget bras

Skanderborg Kommune er én af de kommuner, der gennem årene har afleveret millioner af kroner til fælleskassen. Og her er man bekymrede for konsekvenserne, hvis kommunen skal spæde endnu mere til. Indslaget er fra onsdag den 29. januar.

Flere penge skal flyttes fra by til land - fra rig til fattig. Det ønsker Regeringen i hvert fald.

Torsdag fremlagde Regeringen sit forslag til en ny udligningsreform, der har til formål at skabe mere lighed i velfærden på tværs af kommunegrænserne.

- De kommuner, der har befolkningsfremgang og vækst, er jo nogle af de kommuner, der har et overskud og kan være med til at give en hjælpende hånd til de mest trængte kommuner i landet, siger Social- og indenrigsminister, Astrid Krag (S) til TV2 ØSTJYLLAND.

Bliver udligningsreformen en realitet kommer det her i Østjylland især til at gøre ondt på pengepungen i Skanderborg og Favrskov kommuner, der skal betale mere.

Skanderborg Kommune vil ende med at blive den kommune her i landsdelen, der skal afgive det største beløb per indbygger.

- Altså sagt på jysk, er det noget bras. Jeg er ikke særlig tilfreds med det, siger Frands Fischer (S), der er borgmester i Skanderborg Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Der bliver heller ikke ligefrem jublet over Regeringens udspil hos nabokommunen mod nord.

- At vi skal bidrage til nogle kommuner, som, jeg synes, har flere penge, end vi har, det, synes jeg ikke, klinger af solidaritet, siger Nils Borring (S), der er borgmester i Favrskov Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Også Skanderborg-borgmesteren er kritisk overfor, hvilke parametre der ligger til grund for, at Regeringen har vurderet, at Skanderborg og Favrskov kan og skal spæde mere til.

- Jeg tænker, der er noget i det her, vi må granske i, for der må være nogle steder, hvor parametrene er skæve. Ellers kan jeg ikke se, hvorfor vi lander, som vi gør, siger Frands Fischer (S).

Vækst koster også

Favrskov og Skanderborg kommuner har det tilfælles, at de har oplevet økonomisk vækst og fremgang de senere år. Men det er ikke ensbetydende med, at de har rigeligt med penge at give af, mener Frands Fischer (S).

- Man har ikke taget med i betragtning, at vækst ikke er gratis. Vi har været nødt til at spare 60 millioner kroner på budgettet for at gøre plads til de mange nye børnefamilier. Så jeg synes, vi er udfordrede, siger han.

De seneste fem år er der kommet 4000 flere indbyggere til Skanderborg Kommune, og selvom nye indbyggere øger skatteindtægterne, så medfører det altså også udgifter, der er til at tage og føle på. I budgettet for 2020 har Skanderborg-byråd afsat 1,4 milliarder kroner over de næste 10 år for at kunne imødekomme behovet for nyt byggeri - såsom nye daginstitutioner og skoler.

Derfor forudser borgmesteren, at byrådet kan blive nødt til at kigge dybt i kommunekassen, hvis de fremover skal bidrage med flere penge til fælleskassen.

Reformvirkningerne er opgjort i procent af kommunens beskatningsgrundlag Mørkegrønne kommuner modtager mest, mens røde kommuner er dem, som bidrager mest. Foto: Grafik, Regeringen

- Vi har ikke fået tallene endnu, men den overordnede konsekvens bliver, at vi får færre penge til at lave velfærd. Så vi skal have kigget på indtægtssiden og udgiftssiden. Og det betyder enten skattestigninger eller besparelser, siger Frands Fischer (S).

På nuværende tidspunkt kan heller ikke Nils Borring (S) sige noget konkret om, hvad en ny udligningsreform, som den Regeringen foreslår, vil få af konsekvenser for borgerne.

Mens Favrskov og Skanderborg Kommune står til at skulle betale mest per indbygger, så er det her i Østjylland Norddjurs og Samsø kommuner, der kommer til at modtage den største pose penge per indbygger.