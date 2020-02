By står overfor flere oversvømmelser: - Vandstanden har aldrig været højre

De seneste ugers kraftige regnvejr er skyllet ind over landet og har forårsaget oversvømmelser i store dele af Østjylland.

Én af de byer, der har været særlig plaget, er Silkeborg, som især har været udsat for store oversvømmelser langs Gudenåen og Silkeborg Langsø.

Der er tale om en 50-års hændelse, og det betyder, at det sker yderst sjældent. Det her er alvorligt. Hans Mogensen, kommunikationschef, Silkeborg Kommune

Og det er langt fra slut. Natten til fredag overskred den høje vandstand i Silkeborg Langsø og Gudenåen ved Silkeborg det, der er defineret som en 50-års hændelse.

- Der er aldrig tidligere målt højere vandstand i Silkeborg Langsø end lige nu. Der er tale om en 50-års hændelse, og det betyder, at det sker yderst sjældent. Det her er alvorligt, siger kommunikationschefen hos Silkeborg Kommune, Hans Mogensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Mere vand på vej

Selvom vandstanden allerede har overskredet det højeste, det har været på tidligere, er der fortsat risiko for yderligere forhøjet vandstand i Gudenåen.

Ifølge DMI kan Silkeborg nemlig forvente store regnskyl lørdag morgen og formiddag og igen mandag.

- Gudenåen har et opland på størrelse med Fyn, og det varer derfor op til tre dage, før den regn, der falder på markerne når Gudenåen, siger Mogens Hansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Silkeborg Kommune forventer derfor, at der fortsat vil strømme store mængder vand gennem Gudenåen forbi Silkeborg de kommende dage.

”Borgerne skal selv tage ansvar”

Silkeborg Kommune har sammen med Midtjysk Brand og Redning etableret et kriseberedskab for at sikre overblik over de store oversvømmelser langs Gudenåen og Silkeborgsøerne.

I samme overbæring forsøger kommunen og beredskabet lige nu at forberede borgerne på, at der kommer endnu mere vand.

- Der kommer jo mere vand over weekenden, så vi vil lige huske folk på, at de har et ansvar for deres egne boliger, siger Beredskabsdirektør Klaus Vibe Hebsgaard, Midtjysk Brand & Redning, til TV2 ØSTJYLLAND.

I den forbindelse sørger beredskabet også for, at der ligger sandsække klar, som borgerne i de ramte områder kan hente.

Gratis sandsække og sand

Midtjysk Brand & Redning har foreløbigt udleveret 1200 sandsække, og borgerne kan fortsat afhente sække.

Silkeborg Kommunes Entreprenørgård har udleveret ca. 35 m3 sand og har i dag fået yderligere henvendelser om levering.

Beredskabet bliver også løbende kontaktet af borgere, der ikke bor i nærheden af søer og vandløb, men hvor stigende grundvand og nedbør/afstrømmende overfladevand udgør en risiko.

Her kan du hente sandsække Borgere der ønsker at gardere dig og sikre sin grund kan få gratis sandsække og leveret sand i indkørslen: Gratis sandsække kan hentes hos Midtjysk Brand & Redning mellem kl. 8-22, Kejlstrupvej 99 C, 8600 Silkeborg, Tlf. 89 70 35 99, mjbr@mjbr.dk.

Gratis sand til sandsækkene bestilles hos Entreprenørgården, tlf. 89 70 50 00. Sandet bliver tippet af i din indkørsel. Du skal selv sørge for at fylde sand i sækkene.

Borgerne opfordres også til at anskaffe sig en dykpumpe. Den fås for 500-2000,- i alle byggemarkeder.

Det er desuden en god idé at tage fat i forsikringsselskaberne for at høre, hvordan man skal forholde sig til eventuelle oversvømmelser.

Beredskabet og Silkeborg Kommune følger udviklingen nøje.