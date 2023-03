Skal undvære sine otte børn: Det kommer til at gøre rigtig ondt

Derfor har hun også anket sagen til Vestre Landsret for at få nedsat sin fængselsstraf. Erstatningen på 1,9 millioner kroner accepterer hun.

- Det kommer til at have massive familiemæssige omkostninger. Det er det værste i alt det her, det tror jeg alle forældre kan forestille sig. Det vil være det mest smertefulde. Den del kommer til at gøre rigtig ondt, siger hun til TV2 Østjylland.

- Jeg tror 100 procent på det, jeg gør. Jeg havde aldrig i min vildeste fantasi forestillet mig, at det ville ende med en dom på halvandet års fængsel, men man må kæmpe for det, man tror på, siger Ibi-Pippi Orup Hedegaard.

Gerningen udførte Ibi-Pippi Orup Hedegaard efter eget udsagn, fordi hun ville skabe debat om kunstnerisk ejerskab over billeder, da Asger Jorn selv har malet sit landskendte maleri oven på et landskabsmaleri, han fandt på et loppemarked.

Hun har fra starten været klar over, at det var ulovligt, da hun skrev på Asger Jorns værk med permanent tusch og limede et portræt af sig selv på 'Den Foruroligende Ælling'.

Dommen har affødt et ganske usædvanligt spørgsmål. Kunstneren er juridisk en kvinde, men er fysisk en mand.

Normalt bliver indsatte opdelt i fængsler for mænd eller kvinder, men hvor skal Ibi-Pippi Orup Hedegaard placeres, hvis landsretten fastholder, at hun skal i fængsel?

- Jeg vil helst afsone i et kvindefængsel. Jeg føler mig som en kvinde, og jeg vil ikke afsone med mænd, siger hun.

Gik ind i dameomklædning

Kriminalforsorgen vil ikke kommentere personsager og dermed ikke sige, hvorvidt Ibi-Pippi Orup Hedegaard vil skulle afsone sin straf i et kvindefængsel eller ej.

- Kriminalforsorgen kan dog oplyse, at dømte og varetægtsfængslede som hovedregel placeres på baggrund af CPR-nummer, det vil sige det juridiske køn, skriver Kriminalforsorgen i et svar til Ritzau.

Spørgsmålet er, hvad de andre indsatte siger til, at en fysisk mand skal sidde i kvindefængsel. Kunstneren anerkender, at det kan vække stærke følelser, at hun fysisk er en mand, selvom hun identificerer sig som kvinde.

- Det vil jeg godt kunne forstå. Men jeg håber, man vil kunne finde frem til en fornuftig løsning, siger hun.

Det er ikke første gang, dét spørgsmål er aktuelt for Ibi-Pippi Orup Hedegaard. I 2015 gik hun ind i damernes omklædningsrum i Viborg Svømmehal for at iklæde sig badedragt, men det blev ikke taget godt imod af de andre kvinder i rummet.

Efter at have fremvist dokumentation for at være en kvinde juridisk blev hun henvist til et omklædningsrum for handicappede. Hun kaldte det diskrimination, hvilket Ligebehandlingsnævnet dog afviste.