Så er nedrivningen i gang: Nyt badested er på vej

Væg for væg forsvinder omklædningsrummet og toiletbygningen. Gravemaskinens klo spiser langsomt men sikkert Østre Søbad.

Toiletpapir flagrer i vinden, da en væg - stadig med påmonteret toiletrulleholder og toiletpapir, løftes fra bygningen og op i en container.

Onsdag bliver der sagt endegyldigt farvel til Østre Søbad, som silkeborgenserne kender det, og allerede den 27. januar går byggeriet af de nye og forbedrede søbade i gang.

Sådan kommer Østre Søbad til at se ud fra sommeren 2020. Foto: Aarstiderne Arkitekter

Får udebrusere

I forbindelse med renoveringen bliver der lagt ny kloakering og bygget nye toiletter. Både Vestre og Østre Søbad ligger nemlig ved Almind Sø i Silkeborg, som er et kraftig beskyttet stykke natur. Det er derfor vigtigt for vandmiljøet, at de kommende badegæster ikke tisser i vandet.

Vestre Søbad skal efter planen se sådan her ud i fremtiden. Foto: Aarstiderne Arkitekter

- Tis er den største trussel mod vandmiljøet, så vi laver nye toiletter og ny kloakering. Vi opfører også udebrusere, da det også betyder meget for vandmiljøet i en sø, sagde Simon Hartweel Christensen, der er udviklingskonsulent hos Silkeborg Kommune, da planerne for de nye søbade blev offentliggjort.

Omklædningsrummet ved søbadene kommer fremover til at være opvarmet. Foto: Aarstiderne Arkitekter

Voksen og børneområde

Herudover kommer der frostsikrede toiletter, opvarmet omklædning, lys på badebroerne samt opdeling af et voksen- og et børneområde.

- Vi har forsøgt at opfylde brugernes forskellige ønsker til søbadene, så både vinterbaderne, sommergæsterne, sportsudøverne, børn og andre kan få mest mulig glæde af badene, fortalte Simon Hartwell Christensen.

Oprindeligt var det kun Østre Søbad, der skulle bygges om, men en brand ødelagde i oktober 2018 Vestre Søbad og det fik kommunen til at give ekstra penge til projektet, sådan at begge søbade kan blive renoveret.

Sådan så Vestre Søbad ud i 1982. Foto: Silkeborg Arkiv/Hans Jørgensen, Midtjyllands Avis