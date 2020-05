Mand stukket ned med kniv: - Det er alvorligt

Politiet kender endnu ikke motivet bag et knivangreb på 55-årig mand. Foto: Linda Kastrup - Ritzau Scanpix

En 55-årig mand er lørdag eftermiddag blevet kørt på hospitalet, efter at han blev knivstukket i Silkeborg.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Knivangrebet fandt sted i en lejlighed på Lupinvej, og Midt- og Vestjyllands Politi har anholdt en 37-årig mand.

- Politiet har en mistænkt i sagen. Vi har endnu ikke afhørt ham eller den forurettede, siger vagtchef Ralf Høgedal til TV2 ØSTJYLLAND.

Motiv er ukendt

Den 55-årige er lørdag eftermiddag ved at blive behandlet på Regionshospitalet Viborg.

- Det er ikke bare et snitsår. Det er alvorligt, men der er umiddelbart ikke noget, der tyder på, at han er i livsfare, siger vagtchef Ralf Høgedal.

Politiet er fortsat i gang med at efterforske sagen, og vagtchefen kan ikke oplyse om motivet bag knivangrebet.

- Vi skal have et overblik over, hvordan og hvorledes det hele hænger sammen, inden vi kan sige yderligere, lyder det fra vagtchefen.

Knivangrebet på Lupinvej i Silkeborg blev anholdt til Midt- og Vestjyllands Politi klokken 14.15.

