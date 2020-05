Lokale ildsjæle laver festival på sø

Festivalen bliver holdt ud for Sejs Søvej i Silkeborg. Foto: Google Maps

Mange arrangementer er blevet aflyst på grund af coronakrisen.

I Sejs-Svejbæk bliver der ingen byfest i år, og også og et stort gymnastikstævne og det store Rema 1000 fodboldstævne er aflyst.

Det betyder, at den lokale idrætsforening mister omkring 300.000 kroner i indtægter fra de arrangementer, som skulle være brugt på byens nye idrætsfaciliteter.

Det ærgrer Nicki Juhl fra Sejs, som selv er far til tre, fodboldtræner for sin søns fodboldhold, holdleder på et oldboys-hold og medarrangør af byfesten.

Derfor har han sammen med en makker taget initiativ til en søfestival lørdag, der skal skrabe penge sammen til den trængte idrætsforening.

Nicki Juhl kalder sig selv en ildsjæl i byen. Foto: Nicki Juhl - Privatfoto

- Det er byens omdrejningspunkt, hvor rigtig mange mennesker og børn har deres gang, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Det her er en måde at hjælpe på og skabe sammenhold. Nicki Juhl, Ildsjæl, Sejs

Konceptet er, at der bliver spillet musik fra bredden af søen, og byens borgere indfinder sig så i deres både og lægger til ud for stedet, hvor der bliver spillet musik.

- Det her er en måde at hjælpe på og skabe sammenhold ud fra retningslinjerne fra myndighederne, siger Nicki Juhl til TV2 ØSTJYLLAND.

Gør en forskel i foreningen

For Sejs-Svejbæk Idrætsforening betyder det meget, at de lokale bakker dem op, og at det ikke kun er bestyrelsen selv, der skal skaffe penge til foreningen.

Det klapper vi bare i hænderne over. Niels Folke, bestyrelsesmedlem, Sejs-Svejbæk Idrætsforening

- Jeg synes, at det bevidner, at vi bor i et område, hvor rigtig meget kan lade sig gøre. Der er mange der byder ind. Det klapper vi bare i hænderne over. Det er fantastisk, siger bestyrelsesmedlem Niels Folke til TV2 ØSTJYLLAND.

Mathilde Caffey fra X Factor optræder til festivalen. Foto: Martin Sylvest - Ritzau Scanpix

Ifølge ham kommer de manglende indtægter til at have konsekvenser for den nye multihal, som er på vej i området. Den er delvist finansieret af kommunale og lokale midler.

- Det er klart, at i forhold til vores finansieringsplan kom corona meget på tværs. Det kommer til at betyde, at der ikke kommer så mange elementer med i første fase af projektet med multihallen, siger han til og tilføjer:

- Der kommer en hal op at stå, og der kommer siddepladser. Men det var planlagt, at der også skulle være et fælleshus. Men det bliver i næste omgang. Vi tør ikke investere voldsomt nu, siger Niels Folke.

Til Søfestivalen optræder han sammen med Nicki Juhl, som han normalt spiller i en trio sammen med. Derudover spiller en række andre musikere, blandt andre Mathilde Caffey, der var en af finalisterne i årets X Factor.

Det foregår fra kl. 16-20 ud for Sejs Søvej 43C.

Indtil videre har 282 meldt sig til, og Nicki Juhl forventer et overskud på omkring 33.000 kroner, men det kan blive mere.