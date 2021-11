Hvis man går på pension er man jo ikke rigtig noget længere

Arbejdet er identiteten

Foruden arbejdet som fuldtids VVS-montør og serviceringen af firmabilerne er han både ægtemand, far og bedstefar. Og så skruer han på speedwaymaskiner. Specielt til de yngre kørere.

- Jeg er jo speedwaytosse, som den arbejdsomme 72-årige siger.

Hans kone Dorthe Salomonsen er gået på pension, og hun er ikke udelukkende glad for at se manden køre hjemmefra hver morgen, men omvendt skal han have noget at rykke i, ved hun.

- Sådan har det altid været, og jeg kan også sagtens få tiden til at gå. Han skal have noget at stå op til, og han er ikke særlig interesseret i hus og have. Det skal være noget med noget mening i, synes han.