Historisk herregård endelig solgt - og køber drømmer stort

For nylig blev Oustruplund igen sat til salg i et udbud med et specifikt krav om, at stedet i fremtiden skal bruges til højskole eller lignende aktiviteter for unge.

Borgmester i Silkeborg Kommune, Sten Vindum (V), er glad for, at det netop er Oasehøjskolen, der ender med at købe ejendommen.

- Vi har været glade for dem som lejere. Og det er heller ikke nogen hemmelighed, at de ikke kunne blive ved med at være lejere. Men de driver det på en god måde, som giver værdi for lokalområdet. Og det er vigtigt for os, siger han til TV2 ØSTJYALLAND.

Hvorfor skulle der gå så lang tid?

- Vi blev undervejs opmærksomme på, at når vi sælger til så forholdsvis lav en pris, så vil vi gerne have en sikkerhed for det indhold, der er derude, så de mennesker, der bor i området, også synes, det er godt, siger Steen Vindum.

Oustruplund ligger ved Kjellerup og består af flere bygninger. Herunder to boliger. Tidligere har der også været anstalt og flygtningecenter i bygningerne.

Oasehøjskolen blev stiftet i 2018 og har rødder i DanskOase, som er en bevægelse i Den Lutherske kirke.