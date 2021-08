Historisk ejendom sat til salg igen: Få 2000 kvadratmeter for ned til 2 millioner

Det vakte stor bevågenhed, da Silkeborg Kommune satte den historiske herregård Oustruplund til salg for halvanden million kroner. Her efter anden udbudsrunde er ejendommen stadig ikke solgt. Det får nu lokale politikere til at foreslå at beholde Oustruplund på kommunens hænder. Men det undrer de nuværende lejere – Oasehøjskolen – der egentligt havde håbet at købe Oustruplund.