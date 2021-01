Unik historisk ejendom til salg til spotpris - få en højskole med

En opdragelsesanstalt som byggede på den Fellenbergske metode.

- Helt kort fortalt. Det han skrev var, at igennem arbejde og undervisning, så er det muligt at skabe gode gårdskarle. Ved at de blev undervist og lærte at arbejde, så kunne de komme ud på egnens gårde og tjene, siger Erling Prang.