Hallen er byens samlingspunkt - men den får ikke nok penge af kommunen

I flere år har byen kæmpe for at få, hvad de kalder en ordentlig behandling og et retfærdig tilskud fra Silkeborg Kommune. Men nej. Derfor frygter flere borgere nu, at byen hvad der kommer til at ske. Hvad sker der, hvis der ikke kommer en holdbar løsning. Hallen i en lille by som Ans ikke bare en hal.

Det er stedet, hvor børn og unge mødes til håndbold, fodbold og på skatebanen. Og stedet, hvor byens kvinder mødes til torsdagscafé, og mændene mødes til et spil kort.

Hallen i Ans er kort og godt byens samlingspunkt, lyder det fra flere af byens indbyggere.

- Der er jo ikke andre steder end kroen og hallen, hvor vi kan mødes. Det er et kæmpe samlingssted, siger indbygger Verner Hansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Verner Hansen vil ikke undvære hallen.

Han spiller kort i hallen sammen med Hoger Rasmussen på billedet her.

- Hallen er livsnerven i en landsby som Ans. Det er her folk mødes. Der er idræt. Der er mange aktiviteter for børn og ældre, siger også Kristian Pihl Lorentzen, der sidder i Folketinget for Venstre og til daglig bor i Ans.

Derfor skulle man tro, at de blev glade, da Silkeborg Kommune for nylig besluttede at fordele pengene til kommunens haller mere retfærdigt. Men pengene rækker ikke, lyder det.

Læs også Restaurant har sat afspærringsbånd op på populært areal: - Vi har også en forpligtelse

Vil fordele pengene mere lige

Idrætshallerne i Silkeborg kommune modtager hvert år vidt forskellige støttebeløb fra kommunen. Det skyldes, blandt andet at nogle haller er selvejende, mens andre er kommunale.

Over de næste 5 år vil Silkeborg Kommunen hvert år barbere to procent af støtten til de haller, der modtager mest, og tilføre to procent mere om året til de haller, der modtager mindst.

Men den udligning er slet ikke tilstrækkelig, mener folkene bag Ans Idræts- og Kulturcenter, der er en selvejende institution. De mener, at de reelt bør få flere 100.000 kroner mere i støtte for at komme på niveau med andre af kommunens haller.

Hallen i Ans har nemlig længe kørt med underskud, og det kan den ikke blive ved med, lyder det Kristian Pihl Lorentzen (V).

Kristian Pihl Lorentzen er medlem af Venstre og bor til daglig i Ans. Foto: Richard Gaarn Svendsen

- Det kan få rigtig alvorlige konsekvenser, for den kan risikere at lukke. Og hvis den gør det, så går en landsby som Ans fra udvikling til afvikling. Det aktive foreningsliv er med til at fremme tilflytningen, siger han.

En borger spekulerer i, om der er få stemmer i en lille by som Ans med knap 2000 indbyggere. Men et lokalt byrådsmedlem arbejder lige nu for, at hallen i Ans får mere støtte.

Kommunen: Vi gør rigtig meget

- Vi arbejder lidt i kulisserne og presser nogle på maven. Vi prøver, og der er positive tilkendegivelser, siger Jarl Gorridsen, der siddet i byrådet i Silkeborg for Venstre.

Han vil dog ikke afsløre mere om, hvad arbejdet går ud på.

Jørgen Brødskov er medlem af byrådet for Radikale Venstre, og han mener, at pengene allerede nu bliver fordelt retfærdigt, men han har respekt for borgernes i Ans' kritik.

Læs også Silkeborg vil af med ghettostempel: Landsorganisation kalder nye krav i strid med loven

- Vi har jo otte selvejende institutioner i vores kommune, hvor hallen i Ans er én af dem. De får cirka 19 millioner at blive driftet for, og det får de også fremover, så vi gør rigtig meget, siger han til TV2 ØSTJYLLAND og tilføjer:

- Jeg har stor respekt for, at man er utilfreds i Ans med det, man får fremadrettet, fordi hvis man ser ind i den model, vi har lavet for det, skulle de reelt have fået mere. Men man skal også huske på, at vi er rigtig godt med økonomisk, når vi sammenligner med andre kommuner, og der er en væsentlig bedre økonomi i de selvejende institutioner end de kommunale, siger Jørgen Brødskov.

Jarl Gorridsen (V) kæmper for hallens overlevelse i Ans.

Jarl Gorridsen er ikke ude på at pege fingre, men han håber, at kommunen fremover vil kigge på andet end regneark, når de skal fordele penge til kommunens haller.

- Jeg står ikke og slår nogen i hovedet, men jeg synes, man skal se på, hvor meget man får for pengene derude, som man ikke kan se i regnearkene, siger Jarl Gorridsen.