Golfklub nægter at lukke - trods anbefalinger

Mange sportsklubber har under COVID-19 valgt at lukke for deres aktiviteter. De indendørs af slagsen er helt forbudt, mens de udendørs anbefales at stoppe. Dansk Golf Union har i den forbindelse anbefalet sine klubber at lukke.

Men mindst et sted har valgt ikke at følge anbefalingerne.

Det gør indtryk på mig, hvad medlemmerne ønsker, og jeg ved, at der er flere klubber, som vil skrive til unionen, at de synes, det er en forkert beslutning. Jan Rasmussen, baneejer, Søhøjlandet Golf

Søhøjlandet Golf ved Silkeborg har fortsat åbent, og der kommer flere spillere end vanligt.

- Mette Frederiksen har været ude at sige, det er godt med frisk luft, og vi har altså 85 hektar, så der er minimal risiko for smitte, siger baneejer, Jan Rasmussen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Skal holde afstand

Ifølge ham bruger 100-150 mennesker banen dagligt, men der er taget forholdsregler for at undgå, over 10 golfspillere er samlet på samme tid.

Det oplever ejeren ikke er et problem at undgå.

- Højst to personer kan booke sig ind samtidig, og de skal altid være to meter fra hinanden. Hvis man kommer hen til et tee-sted, hvor nogen er ved at slå ud, skal man holde afstand, forklarer Jan Rasmussen.

Han fortæller dog, at fordi en del andre baner i nærheden har lukket, kommer der flere spillere til Søhøjlandet end normalt.

De skulle dog stadig kunne overholde retningslinjerne om afstand og forsamlinger, forsikrer ejeren.

Har lukket restaurant og klubhus

Alle udenoms-faciliteter som restaurant, klubhus og omklædningsrum er samtidig lukket ned.

Alligevel overholder golfklubben ikke Dansk Golf Unions anbefalinger, for herfra lyder det til klubberne, at de skal lukke helt.

- Dansk Golf Union anbefaler, at golfklubberne lukker deres klubhuse, indstiller spillet på golfbanerne og brugen af træningsfaciliteter, foreløbigt frem til 30. marts. Golfsporten må tage et samfundsansvar, og gøre alt hvad vi kan i denne svære situation og vi må alle huske på, at golf ikke er en nødvendighed, skriver unionen på sin hjemmeside.

Da golf foregår under åben himmel, går anbefalingerne mere vidt end den lovgivning, som statsministeren har sat i værk.

Mange ældre medlemmer

Men det er der flere grunde til, lyder det fra golfunionen.

- Vi skal hjælpe til med at bremse smittespredning, og så må det gå ud over den enkeltes spil. Vi har også forholdsvis mange ældre medlemmer, hvor risikoen for at blive hårdt ramt af corona er større, siger formand for Dansk Golf Union, Lars Broch Christensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Vi har også forholdsvis mange ældre medlemmer, hvor risikoen for at blive hårdt ramt af corona er større. Lars Broch Christensen, formand, Dansk Golf Union

Derfor ærgrer det ham også, at Søhøjlandet Golf og ifølge formanden også flere andre klubber rundt om i landet har valgt at holde åbent.

Men det er ikke muligt for unionen at diktere en lukning igennem.

- Nu kan vi bare håbe, at de overholder de gældende retningslinjer i forhold til afstand og mennesker samlet på samme område, siger Lars Broch Christensen.

Det forsikrer Jan Rasmussen fra Søhøjlandet Golf om, at man gør der.

Lytter til medlemmer

Og han er faktisk uenig i den måde, som Dansk Golf Union har valgt at håndtere COVID-19 på.

Han oplever, at der andre steder end på golfbanen er problemer med at leve op til retningslinjerne udstukket af myndighederne.

- Jeg bor i Risskov, og her er der masser folk ved vandet, og jeg kørte i går en tur ved Mols Bjerge og så, hvor mange mennesker der besøgte Kalø Slotsruin. Der er langt større risiko for smittespredning der end på golfbanen, siger Jan Rasmussen.