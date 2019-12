Forskningschef: En alarmklokke burde ringe hos borgmesteren

Rygterne svirrer i Silkeborg. Om borgmesterens deltagelse i private fester hos den entreprenør, som de seneste år har vokset sig til at være blandt byens største. Om borgmesterens lån af entreprenørens sommerhus i Skagen og om rejser, han skulle have fået forærende.

Borgmester Steen Vindum (V) selv bekræfter, at han er venner med entreprenøren René Birch og har været på flere rejser med ham.

De to har været venner i et årti, men det betyder ifølge borgmesteren ikke, at han er inhabil i de beslutninger, kommunen har taget om dispensationer til lokalplaner, der har indflydelse på Rene Birchs byggeprojekter.

- Jeg vurderer, at mit venskab og bekendtskab med René Birch er af en karakter, hvor jeg ikke er inhabil, og derfor har jeg ikke foretaget mig noget som helst. Det er rigtigt, at jeg har været på mange ture med ham, men det har ikke været med René Birch alene, siger borgmester Steen Vindum til TV2 ØSTJYLLAND.

Steen Vindum erkender, at han er venner med entreprenøren, men mener ikke, det er noget problem.

Inhabil som venner

Dét undrer Roger Buch, der er forskningschef og tidligere kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, at borgmester Steen Vindum agerer, som han gør i denne sag.

- Det undrer mig lidt, at han ikke har tænkt over, at det her kunne rejse et problem, fordi man i inhabilitetsreglerne har et stykke fem, der siger, at hvis der er andre forhold, som gør, at der stilles tvivl om, hvorvidt man er inhabil eller ej, så kan man være inhabil, siger Roger Buch.

- Der kan man sige, at det næsten lyder som om, at den betingelse allerede er opfyldt, siger han og fortsætter:

- Man kan godt være inhabil bare ved at være venner med nogen. Hvis de har tilstrækkeligt vigtige økonomiske interesser blandet ind i det, så kan man være inhabil.

Storentreprenør René Birch fortalte for nyligt, at han havde rundet i milliard kroner i salg af færdige byggerier.

Alarmklokker

Ifølge Roger Buch så burde borgmester Steen Vindum (V) være kommet alle rygterne om inhabilitet i forkøbet.

- Hvis man er nære venner med en person, der har indgående forretningsforbindelser med kommunen, så synes jeg en alarmklokke må ringe, og at borgmesteren i det mindste skal spørge sine embedsmænd og sin kommunaldirektør til råds: Kan du prøve at se, om der kunne være et problem for mig i denne her sag?, forklarer han.

Ikke afgjort

Det er endnu ikke bekræftet, om der er hold i rygterne om vennetjenester mellem Silkeborg-borgmester Steen Vindum (V) og entreprenøren René Birch. En borger har anmeldt borgmesteren til Ankestyrelsen.

Om borgmesteren vitterligt er inhabil, vil forskningschef Roger Buch ikke være dommer over.

- Der er to ting på spil, når man skal vurdere om folk er habile eller inhabile. Den ene ting er, at man skal vurdere hvor nære venskaber eller familierelationer, man har med nogen. Den anden ting er, hvor store økonomiske interesser, der er på spil, siger han.