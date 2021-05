Fanklubben har hænderne over hovedet efter oprykning: - Det er fantastisk

- Det har været et mærkeligt år for alle. Det betyder rigtig meget, at vi kan give fansene en fantastisk oplevelse sidst på sæsonen og i superligaen næste år, siger Kent Madsen, direktør hos Silkeborg IF til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge Kent Madsen har oprykningen rigtig stor betydning for klubben.

- Det betyder, at vi kan tiltrække endnu flere talenter og etablerede spillere. Det har også meget stor betydning økonomisk, siger direktøren.

Silkeborg ligger lige nu nummer to i 1.division et point efter Viborg FF. Der er fire kampe tilbage i denne sæson.