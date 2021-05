Randers FC stikker til AGF: 'Omdøber' Ceres Park til pokalfinalen

Torsdag står Randers FC i Sydbank Pokalfinalen mod Sønderjyske, der i år spilles på Ceres Park i Aarhus.

Men spørger man Randers FC kommer de ikke til at træde ind på Ceres Park, men på Thor Park.

Forklaringen er, at Randers formelt er hjemmebanehold i finalen, og de har derfor ønsket at spille på et stadion, hvor Randers-øllen Thor er repræsenteret. Men man skal ikke udfordre klubbens pressechef, Kristian Fredslund Andersen, meget, før han bekræfter, at det i høj grad handler om at drille lokalrivalerne AGF, som Randers FC slog ud i semifinalen.

- Vi kan godt lide at stikke lidt til dem og gnide lidt salt i såret, siger han smågrinende til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det er en sjov gimmick, der nok skal drille dem lidt. Det puster til ilden i vores rivalisering og sætter nogle følelser på spil, tilføjer han.