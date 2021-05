Grøn Koncert aflyser: En sorgens dag

Derfor ser arrangørerne ingen anden udvej end at aflyse Grøn Koncert i år, som blandt andet skulle have været forbi Randers og Aarhus.

En sorgens dag

Theis Petersen, som er indsamlingschef i Muskelsvindfonden, kalder det en sorgens dag.

- Vi kan ikke lave en koncert, hvor det ikke føles, som om man er til en rigtig Grøn. DNA'et med at være ude på en stor koncertplads og være fælles om nogle oplevelser er så vigtigt for os, at vi ikke har ønsket at skrue ned.

- Så det bliver for besværligt, det bliver umuliggjort, og derfor har vi truffet beslutningen, siger han.

Grøn 2021 stod til at bestå af 16 koncerter i juli og august.

Planen var at have plads til 10.000 gæster per koncert mod de normale 35.000. Derfor fordoblede man antallet af koncerter fra de normale 8 til 16.