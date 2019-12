Byrådskolleger tvivlede på borgmesters dømmekraft – nu er han frikendt

Rygter om fester, vennetjenester og et måske lidt for nært forhold til en af byens helt store byggematadorer har den seneste måned sendt Silkeborg Kommunes borgmester, Steen Vindum (V), under heftig beskydning.

Derfor måtte borgmesteren for præcis en uge siden i forhør hos chefjuristen og en anden jurist hos Kommunernes Landsforening. De skulle nemlig vurdere, om borgmesteren har været inhabil i sager, der vedrører byggematadoren René Birch.

Mandag fik borgmesteren et 14 siders langt notat fra KL, som blandt andet fastslår, at de vurderer, at han ikke er inhabil.

- Det er jeg rigtig glad for, og jeg havde også regnet med det. Men med alt det der har stået i diverse medier, kan man jo godt blive i tvivl om, om det er mig, den er gal med, så det er dejligt, sagen endelig er blevet afgjort, siger Steen Vindum (V) til TV2 ØSTJYLLAND.

Borgeren Karen Klarbæk mistænkte borgmester Steen Vindum (V) for at være inhabil. Derfor anmeldte hun ham til Ankestyrelsen

Udspurgt i en time

Chefjuristen og en anden jurist fra Kommunernes Landsforening spurgte i en hel time udelukkende ind til borgmesterens relation til René Birch.

- De havde sat sig rigtig godt ind i sagen, og det var tydeligt at mærke, at de havde læst, set og hørt alt, hvad medier har lavet om det, og jeg tror også, de har tjekket min Facebookprofil ud for at se, om der var billeder af mig sammen ned René, siger Steen Vindum til TV2 ØSTJYLLAND.

Borgmesteren blev blandet andet spurgt om, om han har været i sommerhus med René, om han har været ude at spise med ham, hvem der betalte, og meget mere.

- De lagde vægt på, at der ikke er noget forkert i at være sammen, og så tror jeg også, det spillede ind, at vi ikke har været sammen alene, men at der altid har været andre med på vores ture. De har vurderet, at vi ikke har en forbundethed, der er så tæt, at jeg er blevet inhabil på baggrund af det, siger Steen Vindum til TV2 ØSTJYLLAND.

Kommunernes Landsforening bekræfter over for TV2 ØSTJYLLAND, at Steen Vindum fredag blev udspurgt at to af deres jurister, men de vil ikke kommentere på beslutningen eller den rådgivning, som de har givet kommunen. Det oplyser KL’s pressechef, Line Oxholm Thomsen.

Stadig ikke overbevist

Silkeborg Kommunes borgmester, Steen Vindum, skulle blandt andet stå skoleret ved KL’s jurister fredag, fordi en borger har klaget til Ankestyrelsen, fordi hun mener, at borgmesteren har været inhabil i sager med René Birch.

Det samme mente flere af borgmesterens byrådskollegaer. Heriblandt Peter Sig Kristensen (EL), der er byrådsmedlem i Silkeborg Kommune.

- Jeg føler mig ikke overbevist om, at alle aspekter er afdækket i KLs notat. Hvis jeg i byrådet skulle stemme om borgmesterens habilitet i forhold til sager med Birch Ejendomme - ville jeg vælge at stemme blankt, siger Peter Sig Kristensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Steen Vindum har gennem hele sagen fortalt, at han kender René, men han har også holdt fast i, at han ikke er venner med ham i en sådan grad, at det påvirke hans dømmekraft.

Han er derfor glad for, at KL nu har vurderet sagen.

- Det er ærgerligt, vi skulle have sådan en sag her. Normalt taler man om sådan nogle ting i Silkeborg Kommune. Men jeg bærer ikke nag, og jeg håber, at alle i byrådet er klar til, at vi ser fremad, siger borgmesteren til TV2 ØSTJYLLAND.