Børnehus sender 45 børn i isolation

Over halvdelen af børnene på Resenbro Børnehus i Silkeborg er blevet sendt i isolation, efter et barn er blevet smittet for coronavirus.

Samtidig er 12 medarbejdere blevet sendt hjem.

- Vi vurderer, hvem barnet kan have været i nærkontakt med, og de er derfor blevet sendt i isolation, indtil de får et negativt testsvar, siger kommunikationschef i Silkeborg Kommune, Hans Mogensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Rådmand i tårer: - Jeg har taget kuglerne for hele landets ældrepleje

Samlet er der 75 børn tilknyttet børnehuset, og her vurderes det, at 45 af dem har været i tæt kontakt med det smittede barn.

- De følger beredskabsreglerne for, hvad de skal gøre. Alle medarbejderne er blevet testet, og ti har fået svar med en negativ test, mens to medarbjedere fortsat afventer svar, siger han.

Læs også Elever i opråb: - Hvorfor må man feste til kl. 02, når vi ikke må komme i skole?

Specialskole midlertidig lukket.

Silkeborg Kommune har besluttet at lukke specialbørnehaven Solsikken, da et barn har udvist symptomer på smitte med coronavirus.

Læs også Møgfuld buspassager uden mundbind: - You look like monkey!

- Det er udfra et forsigtighedsprincip, at vi har valgt midlertidig at lukke specialbørnehaven. Det er sårbare børn, og derfor er vi nødt til at være ekstra forsigtige, siger kommunikationschefen i Silkeborg Kommune.

De ti børn og 16 medarbejdere, der er tilknyttet institutionen, er blevet bedt om at isolere sig og først vende tilbage, når der foreligger en negativ test for coronavirus.

Mandag er der fortsat ikke kommet nogle tilbagemeldinger på coronatestene.