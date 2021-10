95 procent kørte for stærkt på ny vej, men politiet gav ikke en eneste bøde

Nu har politiet i Silkeborg så undersøgt, om hastighedsgrænsen bliver overholdt.

Og det gør den overhovedet ikke.

70 biler blev kontrolleret og cirka 95 procent af dem kørte for hurtigt.

- Og nogle af dem kørte også rigtig stærkt, siger Jens Ole Pedersen, der er vicepolitiinspektør i Silkeborg lokalpoliti.

- Det er jo en ny flot bred vej uden for bymæssig bebyggelse, så den animerer til, at man kører 80 km/t i stedet for de 50 km/t, som er fartbegrænsningen derude.

Og det er ikke fordi, der ikke er skiltet, at folk ikke overholder hastighedsgrænsen. For det er der.

- Men det er som om, at folk ikke rigtig har opdaget det endnu, siger Jens Ole Pedersen, vicepolitiinspektør i Silkeborg.

Udskrev ingen bøder

Selvom bilisterne kørte for stærkt og dermed normalt ville kunne forvente en fartbøde, så var det ikke tilfældet under denne kontrol.

- Det er kun 10 dage siden, at vejen åbnede, så folk skal også lige vænne sig til det. Så vi har ikke udskrevet bøder endnu, siger Jens Ole Pedersen, vicepolitiinspektør i Silkeborg.

Sammen med Silkeborg Kommune vil lokalpolitiet nu forsøge at gøre skiltningen med fartgrænsen på de 50 km/t mere synlig.

- Det kunne for eksempel være et skilt, der gør opmærksom på den nye vej og hastighedsgrænsen. Og så måske nogle mobile fartkontroller, der viser bilisterne, hvor hurtigt de kører, siger Jens Ole Pedersen, vicepolitiinspektør i Silkeborg.