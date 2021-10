Køleskab med gratis mad udsat for hærværk

Hun fortæller, at episoden er meldt til politiet.

- Men det er lige så meget, fordi vi har haft episoder, hvor folk er kravlet ind over vores hegn og har taget alle mulige ting.

- Og politiet siger, at jo mere jeg melder de her ting, jo mere er de opmærksomme på at patruljere i området. For vi ved godt, at det er et område, hvor man er udsat i forhold til for eksempel småtyverier og hærværk. Så vi ser gerne politiet hernede noget oftere for vores sikkerheds skyld, siger Anbritt Jørgensen.

Overvågning eller ej?

På nuværende tidspunkt er der ikke overvågning ved Skraldecaféen og dens køleskabe.

Det skyldes, at man ønsker, at brugerne af køleskabene med gratis mad kan forblive anonyme.

- For det er stadig et tabu at have brug for hjælp til at få mad på bordet, siger Anbritt Jørgensen.

Men det er langt fra første gang, at køleskabene bliver udsat for hærværk. Skraldecaféen er flyttet fra Kalkværksvej i samme område til den nuværende adresse på Jægergårdsgade. Og også på den gamle adresse, var der problemer.

- Da vi var på Kalkværksvej blev alle vores fire køleskabe splittet ad et ad gangen til en grad, så de ikke længere kunne tilslutte strøm, siger Annbritt Jørgensen.