80-årige Erling har arbejdet siden 1958: - Jeg har fortjent at holde nu

Kjellerup Eksportslagteri er ejet af Himmerlandskød, der nu samler flere af dets forskellige slagterier ét sted. Det betyder, at slagteriet lukker ned fra slutningen af indeværende uge, og al aktivitet stopper.

For nogle kolleger betyder det, at de måske skal på jobjagt, mens det for Erling Plagborg betyder et endegyldigt farvel til det arbejdsliv, han har elsket.

- Er jeg vemodig over, at jeg skal holde, så siger jeg "nej!". Jeg har haft det godt med det, og jeg synes, jeg har fortjent at holde nu, siger han.

Om tre uger bruger Erling Plagborg sin nye fritid til en rejse til Australien.