Økologiske chips kaldes tilbage over hele landet

Chipsproducenten Santa Maria kalder nu chips tilbage over hele landet.

Det drejer sig om den økologiske variant af Santa Maria Tortilla Chips med 125 gram i.

Ifølge en pressemeddelelse udsendt af Santa Maria er der fundet stofferne atropin og scopolamin i chipsene.

De to stoffer er ifølge Santa Maria i sig selv ikke farlige, men ved stort forbrug af de omtalte chips kan man ende med at komme over daglige anbefalede dosis.