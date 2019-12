Lyngby vinder heldig sejr over Silkeborg

Solide FCM tager pligtsejr over bundproppen Silkeborg

Lyngby har vist gode takter i 3F Superligaen i denne sæson og sluttede søndag efteråret af med en noget heldig sejr på 1-0 over Silkeborg.

Gæsterne fra Silkeborg var bedst i første halvleg, men formåede ikke at udnytte overtaget, og Marcel Rømer sikrede efter pausen Lyngby de tre point.

Lyngbys sejr blev sikret hjemme på Lyngby Stadion, hvor Lyngby nu har vundet syv sejre og har hentet 22 af holdets 28 point i efteråret. Oprykkerne overvintrer dermed tæt på top-6.

Med nederlaget kan medoprykkerne fra Silkeborg gå på vinterpause på Superligaens sidsteplads med ti point.

Langsom start

Silkeborg kom før pausen både frem til de fleste og bedste chancer, mens Lyngby slet ikke fik gang i spillet i de første 45 minutter.

Kort før pausen kom første halvlegs højdepunkt, da et koks i Lyngby-forsvaret gav Silkeborg-topscorer Ronnie Schwartz frit skud mod et tomt mål nogle meter fra feltet.

Schwartz ramte målet og skulle til at juble, men den unge Lyngby-forsvarer Frederik Winther kom stormede og fik på forrygende vis forhindret et mål. Den aktion gav klapsalver fra de fleste på stadion, også fra Ronnie Schwartz.

Lyngby-træner Christian Nielsen tog konsekvensen af den dårlige første halvleg og ændrede fra anden halvlegs start formation fra 3-5-2 til 4-3-3.

På den tunge og knoldede bane satte Lyngby sig på spillet, og efter en times spil modtog midtbanespiller Marcel Rømer bolden på kanten af feltet og sparkede den flot i nettet efter fornemt forarbejde af Rezan Corlu.

Silkeborg pressede efterfølgende på for en udligning, men symptomatisk for efteråret blev det aldrig til noget for de hårdt prøvede gæster.