Politiet offentliggør fotos af efterladte børn

Østjyllands Politi deler nu billeder af de to små børn, der lørdag aften blev fundet efterladt på Park Allé i Aarhus.

Politiet efterlyser forældre eller andre pårørende til de to børn.

Læs også To små børn fundet efterladt på gaden: Forældre har endnu ikke meldt sig

Der er tale om en cirka et-årig pige med sort hår. Hun var iført sorte støvler, blå jeans, blå jakke med hvide prikker samt en blå hue

Drengen er cirka to og et halvt år, ligelededes med sort hår og iført grønne støvler, bordeauxfarvede bukser og mørk jakke.

Den cirka et-årige pige var iført sorte støvler, blå jeans, blå jakke med hvide prikker samt en blå hue. Foto: Østjyllands Politi

Børnene har det godt

TV2 ØSTJYLLAND har søndag morgen talt med Østjyllands Politi, der oplyser, at børnene har det godt. De er overdraget til Familiecentret i Aarhus Kommune, der i samarbejde med politiet forsøger at finde frem til børnenes forældre.

- Vores primære opgave er at bringe børn i sikkerhed, når de står i sådan en situation. Vi skal sikre, at de har det godt, siger chef for Familiecentret under socialforvaltningen i Aarhus Kommune, Mette Spring, til TV2 ØSTJYLLAND.

Vores primære opgave er at bringe børn i sikkerhed, når de står i sådan en situation. Mette Spring, chef for Familiecentret, socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Hun vil ikke kommentere på den konkrete sag, men forklarer, at i sådanne tilfælde har Familiecentret to muligheder:

- Enten skal børnene hjem til forældrene, hvis vi ved, hvem det er og vurderer, det er forsvarligt. Alternativt træffer vi i en akut situation en afgørelse om tvangsanbringelse, hvis vi vurderer, at børnene skal bringes i sikkerhed, siger Mette Spring.

Det var her på Park Allé i Aarhus, at de to små børn blev fundet efterladt.

I dette tilfælde har børnenes forældre fortsat ikke meldt sig. Børn, der skal tvangsanbringes, får enten plads på et opholdssted eller hos en plejefamilie.

Drengen er cirka to og et halvt år, har sort hår og var iført grønne støvler, bordeauxfarvede bukser og mørk jakke. Foto: Østjyllands Politi

Holdt øje i 20-30 minutter

Børnene blev fundet af en mand, der bemærkede den lille pige sidde alene i en klapvogn med drengen stående ved siden af.

Vidnet har forklaret til politiet, at han holdt øje med børnene i 20-30 minutter, og at han han gik ind i de nærliggende forretninger og spurgte efter forældrene - uden held.

De kan ikke dansk. Vi ved ikke, hvor de kommer fra. Formentlig er det Roma-børn. Lars Bisgaard, vagtchef, Østjyllands Politi

- Derfor ringer han til os. Da vi kommer frem, gør vi det samme og undersøger butikkerne på Park Alle, men der er ikke nogen. Det er rimelig koldt udenfor, så vi beslutter at tage dem med, fortæller vagtchef Lars Bisgaard fra Østjyllands Politi til TV 2.

Læs også Psykolog om efterladte børn: De vil føle sig fortabt

Klapvognen, som den lille pige sad i. Foto: Østjyllands Politi

Begge børn beskrives af politiet som mørklødet.

- De kan ikke dansk. Vi ved ikke, hvor de kommer fra. Formentlig er det Roma-børn. Drengen, den ældste, har et sprog, som ikke er noget af det, vi ellers hører. Og så kunne de godt ligne Roma-børn, lyder det fra vagtchef Lars Bisgaard til TV2 ØSTJYLLAND - og tilføjer, at han aldrig i sine 22 år er stødt på hittebørn før.