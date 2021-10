Sygeplejemangel: 4000 kroner mere i løn vil være en god start

Hospitalsledelsen oplyser godt nok, at der henover vinteren blev etableret ekstra intensivpladser med hjælp fra personale fra andre afsnit. Men de pladser var, ifølge ledelsen, øremærket til covid-patienter.

Så fra foråret og frem mod sommeren i år er udfordringerne taget til. Her svinger det mellem én og to lukkede intensivpladser i døgnet. Og nu - på den anden side af sommeren - er afdelingen så helt oppe på tre tomme sengepladser hvert døgn.



Alle mand på fuldtid - eller hvad?

Der mangler altså hænder. En del af medlemmerne under Dansk Sygeplejeråd i Kreds Midtjylland arbejder på nedsat tid. Gjorde de ikke det, ville problemet være markant mindre eller ikke-eksisterende. Men sådan fungerer virkeligheden ikke. Det siger Jacob Gøtzsche.

- Det er en kompleks problemstilling, vi har set på i ti år i et underfinansieret sundhedsvæsen. Så bare at sige alle mand af huse på fuld tid, det er den simple løsning. Det kunne være tænkeligt, men det er ikke sådan, virkeligheden er.

Hvorfor ikke?

- De vilkår, som arbejdsgiverne tilbyder sygeplejersker lige for tiden, er simpelthen ikke rimelige, og derfor ønsker sygeplejersker også at passe på sig selv i en ond spiral med dårlige, nedadgående arbejdsvilkår, dårlig løn, stort pres og manglende anerkendelse i en lang periode. Det er ikke en mulighed lige nu, at alle sygeplejersker går på fuld tid.

Hvad er det præcist, der skal til for at få dem på fuld tid?

- Et er, at sygeplejerskerne får den løn, de er gået i konflikt for i ti uger, svarende til en anden uddannelse med samme uddannelsesniveau, som folkeskolelærere. Så vi kan starte med 4000 mere i løn om måneden, og så giv sygeplejerskerne nogle ordentlige vilkår under det arbejde, de udfører, så der faktisk er nok på arbejde til at passe de patienter, der er indlagt.

Et skridt i den rigtige retning

Så hvis sygeplejerskerne fik den her grundløn på 29.000, kunne du så garantere, at de kom på fuld tid?

- Det kan jeg ikke garantere, men det er et skridt i den rigtige retning. Vi har gennem ti ugers konflikt og 18 måneders Covid kaldt på, at vi ikke er nok på arbejde til at løse den komplekse problemstilling, der er i det offentlige sundhedsvæsen, som lige nu hænger i laser.

Hvad så med sygeplejersker, der har taget job i Norge - vil du kunne få dem hjem med de her 29.000 kroner?

- Det ville da være et skridt i den rigtige retning. Her er det mange bække små, der skal gøre, at vi kan mødes. Sygeplejersker er taget til Norge siden 2010, fordi både vilkår og løn er væsentligt bedre end i Danmark. Så vi skal minimum op på det niveau, før nogen vil tænke på at stikke snuden hjemad.