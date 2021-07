Tinna har sagt sit job som hjemmesygeplejerske op: Kan ikke længere stå inde for forholdene

- I starten af året har vi haft fokus på fastholdelse og rekruttering, men det er først nu her efter sommeren, vi skal til at kigge på, hvad man kan gøre, og det er meget sent i forhold til, at vi står i den her situation lige nu.

Politisk prioritering

Det har ikke været muligt at få svar på kritikken fra det politiske flertal i byrådet i Silkeborg.

Men ifølge Dansk Folkepartis medlem af sundhedsudvalget i Silkeborg Kommune, Kuno Danielsen, så kommer kritikken ikke så overraskende.

Han mener dog ikke, at det handler om en manglende politisk vilje, men derimod en prioritering.

- Der er jo en politisk prioritering, der har gjort, at vi i Silkeborg Kommune for eksempel har tilført omkring 110 millioner til børne- og ungeområdet, og de penge skal tages et sted fra. Men nu vil jeg sige, at jeg tænker, at det i fremtiden er ældreområdet, der skal have tilført penge, fortæller han.

Tinna Dahl stopper hun som kommunalt ansat sygeplejerske d. 31. juli.